Борис Дубровский в ходе визита в Кыштым дал распоряжение по завершению строительства ледового дворца

Автор: КР от Вчера, 11:14 Категория: Общество

Но сначала губернатор Челябинской области побывал в ООО «Русский кварц». Здесь ему показали участок высокотемпературного хлорирования, который позволяет выпускать кварцевые концентраты высшей степени очистки. Бориса Дубровского проинформировали о проекте газификации ведомственной котельной, которая позволит улучшить его экономическое состояние.

В полном составе главу региона встречали кыштымские спасатели. На улице Энгельса для них построено новое здание со всей учебной и тренировочной инфраструктурой, с боксами для техники. Есть даже понтоны на городском пруду. Эта база была построена на средства областного бюджета после решения, которое губернатор принял, побывав в Кыштыме в июле 2015 года.

В программе поездки было и посещение православной выставки в парке у Белого дома. Губернатор шутил с детьми, общался с участниками выставки, которые приехали в Кыштым из Верхнего Уфалея, Миасса и других городов. В торговых рядах станции туристов «Странник» Бориса Александровича угостили чаем из мелиссы, а в палатке городского музея - кыштымскими пряниками. Миассцы подарили ему мыло ручной работы.

Уже на обратном пути из парка губернатор подошёл к уникальному чугунному фонтану. От него не укрылось полуразрушенное состояние памятника старины, и он с укором предложил главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой отдать его в Челябинск, где быстрее найдут средства на его реставрацию. Глава округа заверила Бориса Дубровского, что фонтан будет восстановлен.

Побывал губернатор и на набережной около Народного дома, где уже начался монтаж чугунного ограждения. Он осмотрел и само здание – фойе, зрительный зал и сцену. Главу региона заверили, что уже в этом году объект будет сдан в эксплуатацию. Именно Народный дом в следующем году предполагается сделать главной площадкой фестиваля духовной музыки, который зародился в Кыштыме по предложению губернатора.

Завершающим пунктом делового визита губернатора стал ледовый дворец в Кыштыме. Он является собственностью ООО «СКК» и возводился на деньги частных инвесторов. Он расположен напротив радиозавода. Сейчас этот объект незавершённого строительства. О своих предложениях, как его достроить, Дубровскому рассказали руководители предприятия Андрей Перевощиков и Дмитрий Трошин.

Они готовы подарить ледовое поле муниципалитету, что и позволит использовать бюджетные средства для окончания строительства ледовой арены. На это потребуется около 80 миллионов рублей. При этом предполагается, что помещения спортивного назначения в административно-бытовом корпусе муниципалитет будет у них выкупать.

Борис Дубровский отметил, что ни в Кыштыме, ни в соседних городах крытой ледовой арены нет, а интерес к хоккею у жителей Кыштыма огромный.

Глава региона поручил создать рабочую группу под председательством первого заместителя губернатора Евгения Редина.