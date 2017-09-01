В Кыштыме сироте выделили квартиру после вмешательства прокурора Челябинской области
Автор: КР от Вчера, 10:26 Категория: Общество
Напомним, 13 сентября в Кыштыме выездной приём граждан проводил прокурор Челябинской области Александр Кондратьев.
К нему обратился житель нашего города, на защиту жилищных прав которого прокуратура встала ещё в прошлом году. Тогда прокурор через суд требовал обеспечить сироту жильём. Суд обязал администрацию округа предоставить ему благоустроенное жилое помещение, однако решение суда так и оставалось только на бумаге.
Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Челябинской области, по поручению Александра Кондратьева по данному факту проведена дополнительная проверка. В результате 18 сентября бывшему воспитаннику детского дома предоставлена квартира.