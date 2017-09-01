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В Кыштыме сироте выделили квартиру после вмешательства прокурора Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 10:26 Категория: Общество

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Напомним, 13 сентября в Кыштыме выездной приём граждан проводил прокурор Челябинской области Александр Кондратьев.

 

К нему обратился житель нашего города, на защиту жилищных прав которого прокуратура встала ещё в прошлом году. Тогда прокурор через суд требовал обеспечить сироту жильём. Суд обязал администрацию округа предоставить ему благоустроенное жилое помещение, однако решение суда так и оставалось только на бумаге.

 

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Челябинской области, по поручению Александра Кондратьева по данному факту проведена дополнительная проверка. В результате 18 сентября бывшему воспитаннику детского дома предоставлена квартира.

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