Жильцы трёх многоквартирных домов в Кыштыме отпраздновали преображение их общего двора

Автор: КР от Сегодня, 10:49 Категория: Общество

Этот двор находится между пятиэтажками на Ленина, 18 и Горелова, 3 и двухэтажкой на Свердлова, 92. Там, где ещё год назад были ухабы, сегодня – ровный асфальт. Железную горку ещё советских времён сменила современная карусель.

Деньги на ремонт этого двора, как и других в Кыштыме, были выделены по проекту «Городская среда». Его инициировала партия «Единая Россия». На все работы по общему двору трёх домов потрачено два миллиона 300 тысяч рублей. Основная часть денег ушла на асфальтирование придомовой территории и парковочных площадок. К радости детей, появились карусель, счёты, игровой комплекс, качели и лавочки.

Если асфальт укладывали специалисты-дорожники, то красили детский городок и двери подъездов, делали песочницы, разбивали клумбы и убирали мусор сами жильцы всех трёх домов. Такое соучастие в общем деле –обязательное условие партийного проекта.

Обновлённый двор гостеприимно принял всех гостей – на праздник собралось более сотни человек. Родители, бабушки и дедушки вместе с детьми включились в спортивные эстафеты, рисовали генеалогические древа, разукрашивали цветными мелками асфальт, играли в шахматы.

Затем они помогли определить победителя в конкурсе выпечки. Все пироги, пиццу и другие угощения съели буквально за пять минут. Как и обещала, пирожки с капустой принесла глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева.

Победителем этого конкурса стал житель дома № 92 на улице Свердлова Орзу Рахмонов. Он собственноручно приготовил пиццу, за что был поощрён кулинарной книгой.

Ему же вручили благодарственное письмо и денежную премию от местного отделения партии «Единая Россия» за активную помощь в благоустройстве двора. Благодарности и премиальное вознаграждение получили ещё 11 взрослых и 12 детей. Особо были отмечены три семьи, выходившие на субботники полным составом.

Сегодня в 17:30 праздник двора пройдёт на улице Интернационала, 101, а в следующий четверг – на улице Дёмина, 14. Придомовые территории были благоустроены по тому же проекту «Городская среда».

Больше фото с праздника двора смотрите здесь.