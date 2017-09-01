Подписка на газету Кыштымский рабочий

Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме открывается бесплатная фотошкола

В Кыштыме открывается бесплатная фотошкола

Автор: КР от Вчера, 14:04 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Любой желающий сможет научиться искусству фотографии у профессионала из Озёрска Владимира Чиркова. Опытный фотограф расскажет и покажет, как правильно снимать в помещении и на улице, при этом сохраняя красоту в кадре.

 

– Занятия будут проходить раз в неделю в центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина, – сказала сайту «КР» руководитель кыштымского фотоклуба Людмила Колыжук. – Учеников мастера фотосъёмки ждут непринуждённая атмосфера, доступная подача материала и интересные творческие задания.  

 

Возрастных ограничений для приёма в фотошколу нет. Главное – иметь фотоаппарат. Первое занятие состоится в следующую среду, 20 сентября, в 18:00.  Записаться на него можно в группе кыштымского фотоклуба.

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter