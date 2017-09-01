В Кыштыме открывается бесплатная фотошкола
Автор: КР от Вчера, 14:04 Категория: Общество
Любой желающий сможет научиться искусству фотографии у профессионала из Озёрска Владимира Чиркова. Опытный фотограф расскажет и покажет, как правильно снимать в помещении и на улице, при этом сохраняя красоту в кадре.
– Занятия будут проходить раз в неделю в центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина, – сказала сайту «КР» руководитель кыштымского фотоклуба Людмила Колыжук. – Учеников мастера фотосъёмки ждут непринуждённая атмосфера, доступная подача материала и интересные творческие задания.
Возрастных ограничений для приёма в фотошколу нет. Главное – иметь фотоаппарат. Первое занятие состоится в следующую среду, 20 сентября, в 18:00. Записаться на него можно в группе кыштымского фотоклуба.