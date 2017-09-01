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Жители Кыштыма смогут попасть на личный приём к прокурору Челябинской области Александру Кондратьеву

Автор: КР от Вчера, 17:04 Категория: Общество

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Он приедет в Кыштым в предстоящую среду, 13 сентября, и будет отвечать на волнующие горожан вопросы в здании прокуратуры на улице Калинина, 193 с 11 до 12:30.  

 

Чтобы попасть на приём к прокурору Челябинской области, необходимо предварительно записаться по номеру исполняющего обязанности прокурора города Кыштыма – 4-45-21 (Константин Викторович Паутов).

 

Как сказал сайту «КР» Константин Паутов, кыштымцы могут сообщить о любых нарушениях действующего законодательства.

 

В этот же день, но уже после обеда Александр Кондратьев встретится с жителями Аргаяшского района.

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