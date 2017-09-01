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В Кыштыме жильцов многоквартирного дома лишили транспортного сообщения

Автор: КР от Сегодня, 11:59 Категория: Общество

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Прокуратура города подала иск к администрации Кыштымского городского округа с требованием организовать транспортное сообщение между городом и место расположения санаторно-курортной школы имени Гагарина.

 

Как пояснил сайту «КР» и. о. прокурора Константин Паутов, ещё летом прошлого года жильцы многоквартирного дома, который находится возле этой школы, оказались отрезанными от города. Учебно-оздоровительное учреждение приостановило работу, и регулярное транспортное сообщение прекратилось.

 

– В ноябре прокурором в адрес администрации округа внесено представление о необходимости организовать перевозку пассажиров до школы Гагарина, – говорит Константин Викторович. – Нас заверили, что всё будет сделано. Однако сроки постоянно сдвигались и по сей день люди вынуждены добираться до города только на личном транспорте, а те, у кого автомобиля нет, – автостопом.

 

Вчера исковое заявление об обязании администрации округа организовать транспортное сообщение с отдалённым районом было направлено в суд.

 

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