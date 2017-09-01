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Воспитанник детдома в Кыштыме обрёл новую семью в Башкирии

Автор: КР от Сегодня, 16:46 Категория: Общество

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Семилетний мальчик, которого около года назад привезли в центр помощи детям «Горизонт» Кыштымского округа из Красноармейского района, обрёл новую любящую семью. Его родную мать лишили родительских прав, а в графе «Отец» в свидетельстве о рождении всегда стоял прочерк.

 

Добрым мальчуганом заинтересовалась семейная пара одной из деревень республики Башкортостан.

 

– Это молодые супруги в возрасте чуть за 30, – сказала сайту «КР» начальник отдела семьи и попечительства управления социальной защиты населения Кыштымского округа Наталья Королёва. – У них есть двое детей, но они захотели ещё и третьего. Наш мальчик ездил к ним в гости, и они друг другу очень понравились. В этом году он пошёл в первый класс.

 

Некоторое время за условиями его проживания в новой семье будут следить органы опеки Башкортостана.

 

На сегодня в центре помощи детям «Горизонт» воспитываются 26 сирот, оставшихся без попечения родителей. Ещё двое совсем скоро будут переданы на воспитание родному отцу, у которого заканчивается срок отбывания наказания за кражу.  

 

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