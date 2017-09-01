В одной из школ Кыштыма обнаружены просроченные лекарства

Автор: КР от Вчера, 15:25 Категория: Общество

Прокуратура города проверила соблюдение санитарных норм в кыштымских школах и колледжах. Выявлены многочисленные нарушения.

Так, в некоторых школах и средне-специальных учебных заведениях грубейшим образом нарушена организация питания детей. Как сообщила сайту «КР» помощник прокурора Динара Кашапова, в столовых используется посуда с отбитыми краями, сколами и повреждённой эмалью. На складах и в холодильниках установлены ртутные термометры, а для мытья посуды вместо ветоши применяются губки. Всё это создаёт реальную угрозу для здоровья и безопасности учеников и студентов.

В ходе прокурорской проверки в медицинском кабинете одной из школ обнаружены лекарства с истёкшим сроком годности.

Начальнику управления по делам образования Кыштымского округа Светлане Попинако внесено представление об устранении выявленных нарушений.