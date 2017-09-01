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» » В одной из школ Кыштыма обнаружены просроченные лекарства

В одной из школ Кыштыма обнаружены просроченные лекарства

Автор: КР от Вчера, 15:25 Категория: Общество

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Прокуратура города проверила соблюдение санитарных норм в кыштымских школах и колледжах. Выявлены многочисленные нарушения.

 

Так, в некоторых школах и средне-специальных учебных заведениях грубейшим образом нарушена организация питания детей. Как сообщила сайту «КР» помощник прокурора Динара Кашапова, в столовых используется посуда с отбитыми краями, сколами и повреждённой эмалью. На складах и в холодильниках установлены ртутные термометры, а для мытья посуды вместо ветоши применяются губки. Всё это создаёт реальную угрозу для здоровья и безопасности учеников и студентов.

 

В ходе прокурорской проверки в медицинском кабинете одной из школ обнаружены лекарства с истёкшим сроком годности.

 

Начальнику управления по делам образования Кыштымского округа Светлане Попинако внесено представление об устранении выявленных нарушений.

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  • Вчера, 15:39
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Зато отписались что все приняли на УРА. Гнать таких "со сцены"
 
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