В Кыштыме антитеррористическая операция прошла успешно

Автор: КР от Сегодня, 10:31 Категория: Общество

Вчера в рамках месячника безопасности детей работники управления гражданской защиты незаметно для сотрудников средней школы №10 подложили под батарею в холле пакет с предметом, похожим на взрывчатку. Вскоре его заметила одна из педагогов и сообщила об этом директору.

Руководитель учебного заведения тут же позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу, а затем тремя школьными звонками объявила об эвакуации сотрудников. Все без паники покинули здание и переждали процесс «обезвреживания» подозрительного предмета на площади перед ДК «Победа».

А в это время на месте был развёрнут оперативный штаб антитеррористической комиссии Кыштымского городского округа. Сотрудники полиции перекрыли движение на улице Ленина от улицы Карла Либкнехта до Калинина.

Как сообщила сайту «КР» специалист управления гражданской защиты Евгения Баландина, пожарные, спасатели, врачи скорой помощи и сотрудники других служб постоянной готовности прибыли на место условного ЧП в течение 50 минут.