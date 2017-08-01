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В Кыштыме донжуан вызвал пожарных, чтобы с их помощью попасть в квартиру к даме сердца

Автор: КР от Сегодня, 12:47 Категория: Общество

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В 117-ю пожарную часть позвонил мужчина и сообщил, что в его квартире горит кухня. По его объяснениям, попасть в жилище не может, так как забыл ключи, а дверь захлопнулась. Огнеборцы в считанные минуты оказались на месте – благо, дом находится в двух кварталах от их части.

 

Однако ни огня, ни даже дыма они не обнаружили. На лестничной площадке их встретил тот самый мужчина и тут же огорошил – дескать, неправильно выразился. На самом деле никакого возгорания ещё нет, но на кухне включён газ, и до беды рукой подать. И умоляюще попросил взломать дверь.

 

Как сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 117 Николай Кузьмин, его коллеги, заподозрив неладное, стали опрашивать соседей, действительно ли этот мужчина является хозяином квартиры.

 

И в это время он незаметно выскользнул из подъезда. Как выяснилось, таким экстравагантным образом он хотел попасть в квартиру к женщине, которая отказывалась его впускать.  

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