В Кыштыме более трети пожарных гидрантов не работают

Автор: КР от Сегодня, 10:17 Категория: Общество

Прокуратурой города Кыштыма на основании информации, предоставленной сотрудниками 117-й пожарной части, проведена проверка состояния средств пожаротушения, расположенных на территории Кыштымского городского округа.

Как сообщил сайту «КР» помощник прокурора города Кыштыма Дмитрий Мельников, в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения. Из 165 осмотренных гидрантов 63 оказались неисправны. Пять из них и вовсе находятся в критическом состоянии и являются непригодными для противопожарного водоснабжения. Все они числятся на балансе муниципалитета, и ответственность за их содержание возложена на администрацию Кыштымского округа.

Так, в одних пожарных гидрантах вода течёт слабо, в других её совсем нет. Некоторые колодцы затоплены, кое-где неисправны сливные отверстия. Значительная часть проверенных гидрантов укомплектована не по ГОСТу –защитные колпаки и крышки колодцев сломаны или отсутствуют.

Не везде проверяющие обнаружили специальные указатели, обозначающие местоположение водозаборов. На некоторых из тех, что есть, дана неверная информация.

– Неработающие пожарные гидранты очень мешают нашей оперативной работе, – сказал сайту «КР» заместитель начальника пожарной части № 38 Евгений Кузьмин. – Бывает, ближайший к месту возгорания водоисточник неисправен и нам приходится искать другой.

Ещё одна проблема огнеборцев – доступ к водоёмам, из которых они могут брать воду. Местами они зарастают водорослями, а берега – кустарником.

В связи с тем, что указанные нарушения могут повлечь за собой тяжкие последствия, прокурор города Кыштыма внёс представление об устранении нарушений закона в адрес главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой.