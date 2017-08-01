Во всех школах Кыштыма на круглосуточное дежурство заступят полицейские
Автор: КР от Вчера, 17:12 Категория: Общество
С завтрашнего дня инспекторы по делам несовершеннолетних и охраны общественного порядка, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные, а также работники ГИБДД и патрульно-постовой службы полиции переходят на усиленный режим службы. Они поочерёдно будут круглосуточно дежурить во всех школах Кыштымского городского округа, а также регулярно патрулировать территории вблизи учебных заведений.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, сегодня и завтра каждую школу тщательно проверят кинологи из Озёрска на предмет антитеррористической защищённости. А во время проведения праздничных линеек полицейские будут следить за порядком в школьных дворах. В случае нарушений к ответственности могут быть привлечены и сами виновники торжества.
– Напоминаем, что запрещено курение на территории образовательных учреждений, а также распитие спиртного или появление в нетрезвом виде в общественных местах, – говорит Дятлова. – В этих случаях подростки будут доставлены в отдел полиции и поставлены на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних, а их родители поплатятся штрафами за ненадлежащее воспитание.
1 сентября в охране общественного порядка будет задействовано полсотни полицейских. Им будут помогать работники частных охранных предприятий и народные дружинники.
В предстоящую пятницу новый учебный год в 11 школах Кыштымского городского округа начнётся для более чем четырёх с половиной тысяч учеников.
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