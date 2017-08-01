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Почётный гражданин города Кыштыма Виктор Пичугов вкладывает солидные деньги в свою малую родину

Автор: КР от Вчера, 17:42 Категория: Общество

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Как уже сообщалось на сайте «КР», недавно по договору о социальном партнёрстве между администрацией Кыштымского городского округа и почётным гражданином города Кыштыма, уроженцем Тайгинки  Виктором Пичуговым были совместно профинансированы  торжества в честь 75-летия посёлка. Бизнесмен Пичугов полностью оплатил выступление знаменитой поп-группы «На-На» и заслуженного артиста России куплетиста Николая Бандурина.

 

Сейчас прорабатывается новый проект – по  ремонту дорожного полотна на улице Строителей.  На эти цели, включая мероприятия по обеспечению безопасности движения, потребуется четыре миллиона рублей. Местный бюджет выделит 1,5 миллиона рублей,   Виктор Пичугов – 2,5 миллиона рублей.  В посёлке эта улица является одной из главных и проходит по большому массиву частного сектора.

 

По инициативе и при финансовой поддержке Виктора Пичугова в Тайгинке были построены церковь Святого Александра Невского, памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, приобретён и установлен хоккейный корт, закуплен спортинвентарь для школы. Виктор Пичугов выделяет пожертвования и для ремонта храма Рождества Христова в Кыштыме.

 

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