В России могут изменить правила проезда круговых перекрёстков

Автор: КР от Вчера, 14:58 Категория: Общество

Как сообщает сайт «Российской газеты», инициатором нового законопроекта выступило министерство внутренних дел. При этом ведомство ссылается на опыт европейских стран.

По ныне действующим Правилам дорожного движения, преимущество на таких перекрёстках может появиться только при наличии знака «Круговое движение» в сочетании со знаками «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено». Но при принятии нового закона главным будет только водитель, едущий по кругу, независимо от того, какие знаки стоят перед перекрёстком.

Это нововведение призвано увеличить пропускную способность дорог. Дело в том, что нынешние правила автомобилистами воспринимаются двояко, что порой приводит к заторам. Сейчас документ находится на стадии публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

Минтранс и МВД также изучают возможность предоставления мотоциклистам права двигаться в междурядье. Кроме того, с 12 июля вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Теперь использование автокресла распространяется только на детей младше семи лет.