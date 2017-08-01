В Кыштыме в частном секторе уже второй год проводится конкурс на лучший дом
Автор: КР от Сегодня, 11:44 Категория: Общество
Для своих избирателей его организовал депутат Собрания Кыштымского городского округа Александр Батин. Разработано специальное положение о конкурсе. Ставится цель вовлечь жителей в благоустройство города, чтобы улицы частного сектора по красоте и комфорту не уступали дворам многоквартирных домов.
Избирательный округ № 17 охватывает в Кыштыме частный сектор – улицы Береговая, В. Сергеевой, Нязепетровская, Дарвина, Пеньковка и другие. В него же входят посёлки Слюдорудник, Белое озеро и Большие Егусты.
В этом году заявок на конкурс поступило ещё больше, чем в прошлом – около 50. В минувшую среду состоялось подведение итогов. На улице Мамина-Сибиряка была организована фотовыставка домовладений, участвовавших в конкурсе. Для гостей праздника приготовили угощение и прошло выступление детского коллектива "Росинка".
В Кыштыме из трёх призовых мест первое завоевала Надежда Тараканова с улицы Мамина-Сибиряка. Её премировали оригинальным журнальным столиком. В посёлке Слюдорудник пальму первенства второй год удерживает Людмила Батура. Ей выдали денежную премию на приобретение цветочных семян. Различными сувенирами были отмечены 22 участника конкурса, а его общий призовой фонд составил 13 тысяч рублей.
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