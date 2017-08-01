Пожарные потушили условный пожар в одной из школ Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 16:59 Категория: Общество

Учения в рамках месячника пожарной безопасности провели огнеборцы 38-й пожарно-спасательной части. По легенде, на первом этаже второй средней школы случился пожар. Пока одно звено газодымозащитной службы тушило это условное возгорание, второе искало с другой стороны здания пострадавшего.

Его роль сыграл один из работников образовательного учреждения. Пожарные надели на мужчину дыхательный аппарат и спасательное устройство и вывели его на улицу.

Как сказал сайту «КР» заместитель начальника пожарной части № 38 Евгений Кузьмин, все 27 сотрудников школы эвакуировались из условно горящего здания вовремя. Замечаний к персоналу нет.