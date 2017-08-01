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В Кыштыме лесничие Южного Урала проявят профессионализм и эрудицию

Автор: КР от Вчера, 11:52 Категория: Общество

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Фото с сайта Главного управления лесами Челябинской области

 

На территории Кыштымского городского округа 25 августа состоится «Лесное многоборье», посвящённое Дню работников леса и 75-летию лесной службы Челябинской области.

 

В Кыштым приедут 10 команд из Ашинского, Златоустовского, Каслинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Миасского, Нязепетровского, Саткинского, Уфалейского и Усть-Катавского лесничеств. В программу многоборья включены четыре этапа: «Приветствие», «Лесной эрудит», «Таксация лесных насаждений» и «Спортивный». Отдельным зачётом пройдут соревнования вальщиков леса.

 

Основные мероприятия запланированы в районе озера Казгалы. Вальщики из шести предприятий, арендующих лесные площади, будут демонстрировать своё мастерство на делянке в районе тайгинского карьера.

 

Как сказал сайту «КР» руководитель Кыштымского лесничества Игорь Киселёв, в каждой из команд будет представлено по четыре человека. Поскольку принимающая сторона готовит все этапы соревнований, то она в них не участвует.

 

На этапе «Лесной эрудит» лесничие будут состязаться в знании лесного и административного законодательства. Профессиональный опыт  они покажут при проведении таксации – определении запасов лесных насаждений. Спортивная часть состязаний в этом году, помимо стрельбы, дополнена упражнениями по метанию баскетбольного мяча.

 

Всего в Кыштым вместе с жюри и группами поддержки приедут около 80 гостей. Такое многоборье областного уровня в нашем городе в последний раз проводилось пять лет назад.

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