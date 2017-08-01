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В Кыштыме начались работы на новом объекте по проекту «Городская среда»

Автор: КР от Сегодня, 13:57 Категория: Общество

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Около дома 14 на улице Дёмина работники ООО «Дороги» начали  монтаж бордюров для обустройства тротуара и проезжей дороги. Демонтаж старых бордюров, опиловка деревьев, асфальтирование, обустройство парковки – всё это по смете оценивается в миллион рублей.

 

Как сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, благоустройство придомовой территории около 14-го дома входило в наказы избирателей главе округа и депутатам Собрания.

 

В рамках проекта «Городская среда» состоялась новая встреча с жильцами многоэтажки. Учтена их просьба  организовать на месте перенесённой спортплощадки парковку, чтобы автомобили не перегораживали дворовый проезд и не стояли на газонах. Площадку под парковку отсыпят щебнем и сделают заезд.          

 

Дополнительный вклад в благоустройство двора внесёт ПАО «Радиозавод». На условиях софинансирования в рамках социального партнёрства предприятие выделит 300 тысяч рублей на модернизацию детских площадок  около дома 14 и рядом с домом 117 на улице К. Либкнехта. Все работы будут завершены до 15 сентября.

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