В Кыштыме начались работы на новом объекте по проекту «Городская среда»
Автор: КР от Сегодня, 13:57 Категория: Общество
Около дома 14 на улице Дёмина работники ООО «Дороги» начали монтаж бордюров для обустройства тротуара и проезжей дороги. Демонтаж старых бордюров, опиловка деревьев, асфальтирование, обустройство парковки – всё это по смете оценивается в миллион рублей.
Как сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, благоустройство придомовой территории около 14-го дома входило в наказы избирателей главе округа и депутатам Собрания.
В рамках проекта «Городская среда» состоялась новая встреча с жильцами многоэтажки. Учтена их просьба организовать на месте перенесённой спортплощадки парковку, чтобы автомобили не перегораживали дворовый проезд и не стояли на газонах. Площадку под парковку отсыпят щебнем и сделают заезд.
Дополнительный вклад в благоустройство двора внесёт ПАО «Радиозавод». На условиях софинансирования в рамках социального партнёрства предприятие выделит 300 тысяч рублей на модернизацию детских площадок около дома 14 и рядом с домом 117 на улице К. Либкнехта. Все работы будут завершены до 15 сентября.
Комментарии
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Жителей Кыштыма никак не раскачать на акцию «Собери ребёнка в школу» (Павел)
Вопрос один...если это добровольная акция...зачем КР "давит" на жителей города? Ответ очевиден это пиар акция для КР. >>>
В микрорайоне Нижнего Кыштыма ремонтируют проезд от ДК металлургов до второй школы (житель района)
Убедительная просьба, сделайте поъезды к детскому саду, засыпьте ухабы. ну действительно не подойти, не подъехать, коляску не протолкнуть у дома 93. А проезд от Интернационала 95 к магазину Фарт и нач >>>
Уроженка Кыштыма Инга Оболдина сыграет роль Ляли, которую в своё время исполнила Фаина Раневская (Elena Scobeyus)
Надо точнее формулировать мысли: не роль Фаины Раневской, а роль Ляли, которую сыграла Фаина Раневская. Что значит "сыграет роль Раневской"???? Она будет играть саму Раневскую. то-то и оно... Спаси >>>
Уроженка Кыштыма Инга Оболдина сыграет роль Ляли, которую в своё время исполнила Фаина Раневская (Гость Ирина)
Надо точнее формулировать мысли: не роль Фаины Раневской, а роль Ляли, которую сыграла Фаина Раневская. Что значит "сыграет роль Раневской"???? Она будет играть саму Раневскую. то-то и оно... >>>
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