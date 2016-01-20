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Жителей Кыштыма никак не раскачать на акцию «Собери ребёнка в школу»

Автор: КР от Сегодня, 10:48 Категория: Общество

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В прошлую пятницу работники редакции газеты «Кыштымский рабочий»

привезли в центральную библиотеку два пакета, набитых канцтоварами

 

Идею провести такую акцию предложила заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук. В городе были определены четыре точки сбора школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных детей.

 

В минувшую субботу в газете «Кыштымский рабочий» вышла публикация «А что у нас с сердцами?» Это название неслучайно: юбилей Кыштыма в июне праздновался под слоганом: «Город, согретый сердцами».

 

Журналист обзвонила пункты сбора канцтоваров, и оказалось, что  наши земляки отреагировали на это доброе дело гулким молчанием. Включая и депутатов, и самих чиновников, и представителей бизнеса. Так, в детской библиотеке имени Чуковского на тот момент лежал лишь набор цветных карандашей, который принесла мама одного юного читателя. Работники библиотеки добавили к ним несколько ручек, тетрадей и ластиков.

 

В центральной городской библиотеке имени Б.Е. Швейкина, как и в комплексном центре социального обслуживания населения, в специальных коробках было пусто, а в ДК металлургов, что в микрорайоне Нижнего Кыштыма, и вовсе об акции ничего не слышали. Хотя это… муниципальное учреждение культуры.

 

В прошлую пятницу работники редакции газеты «Кыштымский рабочий» привезли в центральную библиотеку два пакета, набитых канцтоварами: общие и тонкие тетради, в том числе для первоклассников, альбомы для рисования, фломастеры, карандаши цветные и простые, ручки, цветные картон и бумагу, краски акварельные.  

 

Узнав об акции «Собери ребёнка к школе», начальник отдела дошкольного образования управления по делам образования Светлана Киселёва решила организовать сбор канцтоваров и в детских садах. Каждое из дошкольных учреждений, по её информации, окажет адресную помощь одной малообеспеченной семье.

 

После выхода публикации прошло пять дней. Чуть-чуть добавилось школьных принадлежностей в контейнере центральной городской библиотеки. Пошли очень незначительные подвижки в детской библиотеке.  

 

В комплексном центре по-прежнему пустота. А в ДК металлургов снова удивлённо ответили: «Никакой коробки для сбора канцелярии у нас в фойе нет». Ещё раз напомню, это муниципальное учреждение, значит, недоработали и сами организаторы акции.

 

Всего в нашем городе зарегистрировано 97 детей, которые живут в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ещё 69 детей воспитываются в семьях, находящихся в социально опасном положении. Некоторые из них стоят в шаге от детдома – родители настолько безбожно пьянствуют, что им грозит лишение прав.

 

Приём школьных принадлежностей проводится  до 28 августа в рабочие дни в четырёх пунктах:

  • детская библиотека имени Корнея Чуковского на улице Ленина, 33а – с 9 до 17 часов
  • центральная городская библиотека имени Бориса Швейкина на улице Республики, 2 – с 10 до 18 часов
  • комплексный центр социального обслуживания населения на улице 2-я Южная, 1 – с 8 до 16 часов
  • ДК металлургов на улице Интернационала, 103 – с 10 до 18 часов.

 

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Цитата: Павел
Вопрос один...если это добровольная акция...зачем КР "давит" на жителей города? Ответ очевиден это пиар акция для КР.

Павлик, пиар-это когда словоблудием занимаются, как вы, а тут конкретное дело. Вы депутат?
 
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Вопрос один...если это добровольная акция...зачем КР "давит" на жителей города? Ответ очевиден это пиар акция для КР.
 
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