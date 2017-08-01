Путеводитель по Кыштыму собьёт заносчивость московских гостей
Автор: КР от Вчера, 17:07 Категория: Общество
Как уже сообщалось на сайте «КР», часть пятитысячного тиража книги «Прогулки по Кыштыму», посвящённой 260-летнему юбилею города, поступила в школьные и муниципальные библиотеки. Этот альбом-исследование рассказывает об истории и достопримечательностях Кыштыма и его окрестностях на двух языках – русском и английском. Красочно иллюстрированное издание вошло в серию «Национальное достояние России».
Как сообщила сайту «КР» заведующая центром социально значимой информации центральной городской библиотеки имени Б. Е. Швейкина Лариса Горбунова, их фонд пополнился на 15 книг, из которых 10 переданы в отдел краеведения, две – в читальный зал и три – на абонемент.
За прошедшую неделю новинка уже привлекла повышенное внимание книгочеев. Её досконально изучают увлекающиеся краеведением. Других читателей она заинтересовала доступной формой изложения материала и богатыми иллюстрациями, ведь такой путеводитель по истории Кыштыма появился впервые.
Среди первых читателей был мужчина, который заявил, что обязательно покажет это издание свои московским родственникам, чтобы гости восхитились кыштымской стариной и современностью и поменьше задирали носы, уверяя, что всё самое ценное историческое наследие сосредоточено только в столице.
Комментарии
Жителей Кыштыма никак не раскачать на акцию «Собери ребёнка в школу» (Павлу)
Павлик, пиар-это когда словоблудием занимаются, как вы, а тут конкретное дело. Вы депутат? >>>
Жителей Кыштыма никак не раскачать на акцию «Собери ребёнка в школу» (Павел)
Вопрос один...если это добровольная акция...зачем КР "давит" на жителей города? Ответ очевиден это пиар акция для КР. >>>
В микрорайоне Нижнего Кыштыма ремонтируют проезд от ДК металлургов до второй школы (житель района)
Убедительная просьба, сделайте поъезды к детскому саду, засыпьте ухабы. ну действительно не подойти, не подъехать, коляску не протолкнуть у дома 93. А проезд от Интернационала 95 к магазину Фарт и нач >>>
Уроженка Кыштыма Инга Оболдина сыграет роль Ляли, которую в своё время исполнила Фаина Раневская (Elena Scobeyus)
Надо точнее формулировать мысли: не роль Фаины Раневской, а роль Ляли, которую сыграла Фаина Раневская. Что значит "сыграет роль Раневской"???? Она будет играть саму Раневскую. то-то и оно... Спаси >>>
Уроженка Кыштыма Инга Оболдина сыграет роль Ляли, которую в своё время исполнила Фаина Раневская (Гость Ирина)
Надо точнее формулировать мысли: не роль Фаины Раневской, а роль Ляли, которую сыграла Фаина Раневская. Что значит "сыграет роль Раневской"???? Она будет играть саму Раневскую. то-то и оно... >>>
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