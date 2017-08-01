Путеводитель по Кыштыму собьёт заносчивость московских гостей

Автор: КР от Вчера, 17:07 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», часть пятитысячного тиража книги «Прогулки по Кыштыму», посвящённой 260-летнему юбилею города, поступила в школьные и муниципальные библиотеки. Этот альбом-исследование рассказывает об истории и достопримечательностях Кыштыма и его окрестностях на двух языках – русском и английском. Красочно иллюстрированное издание вошло в серию «Национальное достояние России».

Как сообщила сайту «КР» заведующая центром социально значимой информации центральной городской библиотеки имени Б. Е. Швейкина Лариса Горбунова, их фонд пополнился на 15 книг, из которых 10 переданы в отдел краеведения, две – в читальный зал и три – на абонемент.

За прошедшую неделю новинка уже привлекла повышенное внимание книгочеев. Её досконально изучают увлекающиеся краеведением. Других читателей она заинтересовала доступной формой изложения материала и богатыми иллюстрациями, ведь такой путеводитель по истории Кыштыма появился впервые.

Среди первых читателей был мужчина, который заявил, что обязательно покажет это издание свои московским родственникам, чтобы гости восхитились кыштымской стариной и современностью и поменьше задирали носы, уверяя, что всё самое ценное историческое наследие сосредоточено только в столице.