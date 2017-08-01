Студенты из Кыштыма до конца октября будут собирать черешню на Кубани
Автор: КР от Сегодня, 12:51 Категория: Общество
Студенты местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа, являющиеся бойцами кыштымского студенческого отряда, сегодня прибыли в посёлок Совхозный Краснодарского края, что в ста километрах от Анапы. Свой сельскохозяйственный отряд они назвали «Фортуна».
В течение двух с половиной месяцев 13 кыштымцев будут собирать черешню и яблоки, а также заниматься товарной обработкой плодов и ухаживать за посадками фирмы «Сад-Гигант».
Как сказала сайту «КР» начальник отдела по делам молодёжи Анастасия Табакова, работать нашим студотрядовцем предстоит по восемь часов в день. Жить они будут за счёт работодателя в лагере по 8-15 человек в комнате.
Ежемесячно студентам гарантируют платить по 18 тысяч рублей – но при условии, что они выполнят норму и соберут по 50 килограммов черешни или по одной тонне яблок в день. Бесплатное трёхразовое питание предоставляется только тем работникам, кто выполнит норму как минимум на 80 процентов.
В прошлом году сельскохозяйственный отряд «Крыхтовик», в котором трудились и пятеро кыштымцев, стал победителем второго трудового семестра. Полтора месяца они собирали яблоки в садах Крымской фруктовой компании в 70 километрах от Симферополя. За это время каждый из них собрал почти по 35 тонн урожая.
Комментарии
В Кыштыме количество уезжающих превышает количество прибывающего населения (Гость Горожанин)
Дело, конечно, не в "сходить не куда". Дело в отсутствии возможности получить хорошее образование и достойных зарплат. >>>
В Кыштыме количество уезжающих превышает количество прибывающего населения (Димон)
А что тут ловить? город "тухнет" одни пиволюбы да магниты с пятерочками на открывали, молодежи сходить не куда. >>>
Группа «На-На» дала эксклюзивное интервью главному информационному ресурсу города Кыштыма (Гость Анастасия)
Приехали на выступление группы специально из Свердловской области. Это было как всегда невероятно, феерично, бешеная энергетика, высокий профессионализм группы. Такого шоу Тайгинка точно еще не в >>>
В Кыштыме только-только начались работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Конкурсы затянулись (Гость Юлия)
Лучше бы каноплянку отремонтировали. Она уж бедная ели стоит. Скоро жильцов накроет этими "домами" >>>
Не называйте свои адреса! Жителей Кыштыма предупреждают о подозрительных звонках (Гость Катерина)
Такие звонки были и в Верхнем Уфалее >>>
Все комментарии