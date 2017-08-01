Студенты из Кыштыма до конца октября будут собирать черешню на Кубани

Автор: КР от Сегодня, 12:51 Категория: Общество

Студенты местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа, являющиеся бойцами кыштымского студенческого отряда, сегодня прибыли в посёлок Совхозный Краснодарского края, что в ста километрах от Анапы. Свой сельскохозяйственный отряд они назвали «Фортуна».

В течение двух с половиной месяцев 13 кыштымцев будут собирать черешню и яблоки, а также заниматься товарной обработкой плодов и ухаживать за посадками фирмы «Сад-Гигант».

Как сказала сайту «КР» начальник отдела по делам молодёжи Анастасия Табакова, работать нашим студотрядовцем предстоит по восемь часов в день. Жить они будут за счёт работодателя в лагере по 8-15 человек в комнате.

Ежемесячно студентам гарантируют платить по 18 тысяч рублей – но при условии, что они выполнят норму и соберут по 50 килограммов черешни или по одной тонне яблок в день. Бесплатное трёхразовое питание предоставляется только тем работникам, кто выполнит норму как минимум на 80 процентов.

В прошлом году сельскохозяйственный отряд «Крыхтовик», в котором трудились и пятеро кыштымцев, стал победителем второго трудового семестра. Полтора месяца они собирали яблоки в садах Крымской фруктовой компании в 70 километрах от Симферополя. За это время каждый из них собрал почти по 35 тонн урожая.