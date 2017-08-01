В микрорайоне Нижнего Кыштыма ремонтируют проезд от ДК металлургов до второй школы
Автор: КР от Сегодня, 11:40 Категория: Общество
Через пару недель проезд мимо домов на улице Интернационала будет заасфальтирован,
а для пешеходов оборудуют тротуар
Этот ремонт в рамках проекта «Единой России» по благоустройству дворовых территорий «Городская среда» начался 11 августа. Всего в микрорайоне Нижнего Кыштыма будет выполнено различных работ почти на четыре миллиона рублей.
Кыштымское предприятие ООО «СтройГарант» на всём протяжении проезда вдоль домов 95, 97, 99 и 101 на улице Интернационала уже провело демонтаж старых бордюров и занимается установкой новых. Спланирована территория под обустройство тротуара около трёх последних домов, которого раньше здесь вообще не было.
В этом же микрорайоне по проекту «Городская среда», в зависимости от конкретного дома, будут оборудованы контейнерные площадки, отремонтированы ограждения детских площадок, восстановлено освещение дворовой территории.
Как сказал сайту «КР» заместитель директора «СтройГарант» Алик Ясаев, на ремонте дворовых проездов и тротуаров занято 27 человек, и все работы они завершат до 1 сентября. Площадь асфальтирования составит свыше 2000 квадратных метров. С учётом других подрядчиков, занятых на благоустройстве данного микрорайона, окончание всех работ запланировано на 15 сентября.
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