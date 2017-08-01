Жителей Кыштыма полиция приглашает на бесплатную юридическую консультацию
Автор: КР от Вчера, 12:24 Категория: Общество
В предстоящую пятницу в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Район» юрисконсульт кыштымского отдела внутренних дел Ольга Заварзина проведёт приём граждан.
Юридическая консультация будет проходить с 19 до 20 часов в опорно-участковом пункте на улице Карла Либкнехта, 131. Предварительной записи не требуется. Всех будут принимать в порядке живой очереди.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, вместе с юристом на вопросы жителей нашего города ответит и один из представителей руководящего состава межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский».
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