Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Жителей Кыштыма полиция приглашает на бесплатную юридическую консультацию

Жителей Кыштыма полиция приглашает на бесплатную юридическую консультацию

Автор: КР от Вчера, 12:24 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В предстоящую пятницу в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Район» юрисконсульт кыштымского отдела внутренних дел Ольга Заварзина проведёт приём граждан.

 

Юридическая консультация будет проходить с 19 до 20 часов в опорно-участковом пункте на улице Карла Либкнехта, 131. Предварительной записи не требуется. Всех будут принимать в порядке живой очереди.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, вместе с юристом на вопросы жителей нашего города ответит и один из представителей руководящего состава межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский».

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter