В Кыштыме количество уезжающих превышает количество прибывающего населения

Автор: КР от Вчера, 11:40 Категория: Общество

В Кыштымском городском округе за последние годы численность постоянно проживающего населения сократилась с 41791 человека в 2010 году до 40543 в 2016-м. Из них 19115 мужчин и 21419 женщин.

По данным отдела государственной статистики в Миассе, которому подотчётен территориальный отдел в Кыштыме, за январь-июнь в нашем городе родилось 210 детей, умерших было – 238. Естественная убыль составила 28 человек. В целом по Кыштымскому городскому округу за тот же период родившихся было 211, умерших 257. Естественная убыль, соответственно, составила 46 человек.

За этот же период количество прибывших граждан в Кыштымский округ составила 171 человек, выбывших – 361. Не исключено, что часть кыштымцев переехала в Челябинск, где больше возможностей для учёбы и трудоустройства.

Недавно стало известно, что численность населения жителей южноуральской столицы составила 1,2 миллиона человек. Это связано с высоким уровнем рождаемости и низкой смертностью.

В период с января по май 2017 года число новорождённых в Челябинске превысило шесть тысяч, а число умерших сократилось на 2,6 процента по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Второй фактор – эмиграция. В Челябинск едут из Казахстана, Курганской области и Пермского края.