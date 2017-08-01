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В Кыштыме количество уезжающих превышает количество прибывающего населения

Автор: КР от Вчера, 11:40 Категория: Общество

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В Кыштымском городском округе за последние годы численность постоянно проживающего населения сократилась с 41791 человека в 2010 году до 40543 в 2016-м. Из них 19115 мужчин и 21419 женщин.

 

По данным отдела государственной статистики в Миассе, которому подотчётен территориальный отдел в Кыштыме,  за январь-июнь в нашем городе  родилось 210 детей, умерших было – 238. Естественная убыль составила 28 человек. В целом по Кыштымскому городскому округу  за тот же период родившихся было 211, умерших 257. Естественная убыль, соответственно,  составила 46 человек.

 

За этот же период количество прибывших граждан в Кыштымский округ составила 171 человек, выбывших – 361. Не исключено, что часть кыштымцев переехала в Челябинск, где больше возможностей для учёбы и трудоустройства.

 

Недавно стало известно, что численность населения жителей южноуральской столицы составила 1,2 миллиона человек. Это связано с высоким уровнем рождаемости и низкой смертностью.

 

В период с января по май 2017 года число новорождённых в Челябинске превысило шесть тысяч, а число умерших сократилось на 2,6 процента по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Второй фактор – эмиграция. В Челябинск едут из Казахстана, Курганской области и Пермского края.

 

Комментарии:

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  • Гость Горожанин

  • Вчера, 14:07
  • Группа: Гости
  • Регистрация: --
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Дело, конечно, не в "сходить не куда".
Дело в отсутствии возможности получить хорошее образование и достойных зарплат.
 
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  • Димон

  • Вчера, 12:24
  • Группа: Гости
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • 0 комментариев
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А что тут ловить? город "тухнет" одни пиволюбы да магниты с пятерочками на открывали, молодежи сходить не куда. 
 
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