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В Кыштыме оштрафовали владельца коров, вытаптывающих газоны и клумбы в центре города

Автор: КР от Вчера, 18:05 Категория: Общество

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Как сообщил сайту «КР» председатель административной комиссии Кыштымского городского округа, первый заместитель главы Пётр Мошкин, в прошлую пятницу были рассмотрены пять протоколов.

 

Управление городского хозяйства выявило владельца коров, которые паслись на городских улицах, о чём сообщалось на нашем сайте. Их хозяин  Шарафиддин Солихов пообещал, что животные больше не будут нарушать правила благоустройства. Он просил смягчить наказание, поскольку у него большая семья, поэтому его оштрафовали на тысячу рублей, а не на три, как предполагалось изначально.

 

Другой житель Кыштыма решил для домашних нужд разделать на дрова два уже кем-то спиленных дерева около перекачивающей станции, на которой он дежурил.  За этим занятием его и задержали. И хотя он уверял, что не спиливал берёзы, ему выписан штраф  в тысячу рублей.

 

На две тысячи рублей наказан  молодой человек, который около дома  № 117 на улице К. Либкнехта в неустановленном месте торговал молочными продуктами. Специалистам управления стратегического развития и привлечения инвестиций он заявил, что проводил акцию и якобы бесплатно раздавал продукты. На заседание комиссии «бессребреник» не пришёл и решение было вынесено в его отсутствие.

 

Ещё больший штраф – пять тысяч рублей – был наложен на жителя улицы Луговой. Несмотря на предупреждения, он превратил земли общего пользования перед домом в склад мусора и стройматериалов.

На три тысячи рублей комиссия оштрафовала кыштымца, проигнорировавшего предписания по освобождению самовольно захваченного земельного участка.

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