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В Челябинской области создают дополнительные места в детсадах

Автор: КР от Вчера, 19:19 Категория: Общество

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Южный Урал входит в десятку лучших регионов страны по количеству мест в дошкольных образовательных учреждениях. Согласно Указу президента РФ Владимира Путина, регионам необходимо обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования детям в возрасте от трёх до семи лет. В настоящее время  на Южной Урале  этот показатель составляет 99,95 процента.

 

В подавляющем большинстве муниципалитетов очередь в детские сады для детворы этого возраста отсутствует. Исключение составляют Челябинск, Копейск, Сосновский, Аргаяшский районы, а также город Аша.

 

По поручению губернатора из регионального бюджета выделено свыше миллиарда рублей, что позволит создать больше  1,5 тысячи дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.

 

Губернатором также приняты решения, ограничивающие максимальный размер родительской платы в детских садах и обеспечивающие выплату всем родителям компенсации части платы за детсад в объёмах, установленных законодательством. Из бюджета региона в 2017 году выделено 106 миллионов рублей на компенсацию родительской платы малообеспеченным семьям.

 

В Кыштымском городском округе детсады посещают почти 2700 детей. В прошлом году было создано 26 мест за счёт рационализации сети. Охват дошкольным образованием увеличился до 86 процентов. Это выше среднего областного показателя.

 

 Охват детей дошкольным образованием в возрасте от трёх до семи лет составляет 100 процентов, что обеспечивает выполнение поручения президента РФ.

 

Вместе с тем, сохраняется очерёдность для детей от полутора до трёх лет, поэтому для Кыштымского округа остаётся актуальным вопрос по строительству детского сада.

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