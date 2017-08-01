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В Кыштыме продолжаются работы в рамках федерального проекта «Городская среда»

Автор: КР от Вчера, 19:16 Категория: Общество

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К радости жильцов наконец-то занялись асфальтированием внутридворовых территорий и тротуаров. Многие проезды и площадки не ремонтировались с момента их строительства, асфальт на них полностью разрушен.

 

В рамках федерального проекта. на устройство дренажа, восстановление проезжей части и ремонт тротуара вдоль пятиэтажки на улице Юлии Ичёвой, 193 направлено 800 тысяч рублей. Ещё 230 тысяч рублей выделено на асфальтирование проездов к двухподъездным жилым домам на улице Дёмина, 3 и 5.

 

Начались работы и на улице Интернационала, где  будет выполнен самый большой объём работ.

 

Также в перечень работ этого года внесён целый ряд объектов, подлежащих благоустройству, на улицах Дёмина, К. Либкнехта, Калинина, Горелова, Боровая, Республики, Дзержинского и Бажова.

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