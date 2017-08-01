Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме мода на Михаилов и Софий

В Кыштыме мода на Михаилов и Софий

Автор: КР от Вчера, 10:46 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Именно такие имена молодые родители из нашего города, по статистике, дают чаще всего своим детям. Так, из 73 мальчиков, родившихся за последние четыре месяца, семерых назвали Мишами.

 

На втором по популярности месте имя Иван – его обладателями стали пятеро новорождённых. Среди редко встречающихся имён Трофим, Ефим, Макар, Илья, Роман, Николай, Даниил и Артемий.

 

Как сообщила сайту «КР» начальник отдела ЗАГС администрации Кыштымского городского округа Марина Шувалова, из 70 появившихся на свет с апреля по август девочек четверых нарекли Софиями. По три малышки получили имена Варвара, Ева, Мария, Полина и Алиса.

 

В песочнице рядом с тёзками в скором будущем будут играть и обладательницы редких для Кыштыма имён Есения, Дарина, Злата, Майя и Настасья – именно так, с мягким знаком.

 

Позитивная тенденция: в этом году кыштымцы почти в три раза чаще женятся, чем разводятся. Работники ЗАГСа скрепили узами Гименея 170 пар. Распалось 65 семей.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter