Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель
Автор: КР от Вчера, 16:37 Категория: Общество
В начале июля он приобрёл диван и кровать в магазине «Много мебели», принадлежащий индивидуальному предпринимателю Каюшкиной, на общую сумму 41 980 рублей. Но совсем скоро спальное место на новеньком диване просело, его спинка, как и механизм движения, загнулась, к тому же при раскладывании он жутко скрипел.
Кровать тоже оказалась дефектной – её спинка загнулась, а рейка треснула. Пользоваться такой мебелью её новый владелец не стал, и предъявил продавцу претензию о возмещении стоимости некачественного товара. Однако тот его проигнорировал.
Тогда-то житель нашего города и обратился в городской суд. Его исковые требования были удовлетворены, и договор розничной купли-продажи товара расторгнут. Мебель истец вернул недобросовестному продавцу.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского суда Дарья Фирсова, суд обязал предпринимателя Каюшкину полностью возместить пострадавшему стоимость некачественного товара. Кроме того, ей придётся выплатить кыштымцу неустойку в размере 30 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в сумме 49 485 рублей, стоимость доставки товара в сумме 1990 рублей и расходы на адвоката – ещё 20 тысяч рублей. Теперь магазин «Много мебели» должен покупателю из Кыштыма почти 150 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
Комментарии
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Антон_Усков)
Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а пиарят только Карнаухова. Хотя, Александр - молодец, но надо в >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (uristalex)
89514724432 Карнаухов Александр Олегович не пойму только почему без согласования статью разместили? >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (slesar)
Во молодец, подскажите что за адвокат, мне тоже нужно >>>
В Кыштыме продолжают трудиться почти треть пенсионеров (Горожанин)
Нет, не будет - они, видите ли, работали и заработали. И продолжают работать. Чего и "вам молодым" желаю - работать и зарабатывать. >>>
В Кыштыме вандалы разгромили обустроенный родник (slesar)
Бог не фраер, он всё видит >>>
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