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Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель

Автор: КР от Вчера, 16:37 Категория: Общество

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В начале июля он приобрёл диван и кровать в магазине «Много мебели», принадлежащий индивидуальному предпринимателю Каюшкиной, на общую сумму 41 980 рублей. Но совсем скоро спальное место на новеньком диване просело, его спинка, как и механизм движения, загнулась, к тому же при раскладывании он жутко скрипел.

 

Кровать тоже оказалась дефектной – её спинка загнулась, а рейка треснула. Пользоваться такой мебелью её новый владелец не стал, и предъявил продавцу претензию о возмещении стоимости некачественного товара. Однако тот его проигнорировал.  

 

Тогда-то житель нашего города и обратился в городской суд. Его исковые требования были удовлетворены, и договор розничной купли-продажи товара расторгнут. Мебель истец вернул недобросовестному продавцу.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского суда Дарья Фирсова, суд обязал предпринимателя Каюшкину полностью возместить пострадавшему стоимость некачественного товара. Кроме того, ей придётся выплатить кыштымцу неустойку в размере 30 тысяч  рублей, компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в сумме 49 485   рублей, стоимость доставки товара в сумме 1990 рублей и расходы на адвоката – ещё 20 тысяч рублей. Теперь магазин «Много мебели» должен покупателю из Кыштыма почти 150 тысяч рублей.

 

Решение суда вступило в законную силу.

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Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а пиарят только Карнаухова. Хотя, Александр - молодец, но надо всех упоминать :-)
 

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Вивалвивалракью.
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89514724432 Карнаухов Александр Олегович не пойму только почему без согласования статью разместили?
 
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Во молодец, подскажите что за адвокат, мне тоже нужно
 
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