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В Кыштымском округе отремонтируют участок дороги, ведущей к посёлку Тайгинка

Автор: КР от Вчера, 15:09 Категория: Общество

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Сегодня на участке дороги за железнодорожным переездом, начиная от Каолинового в сторону Тайгинки, появилась специализированная  техника. Дорога до Тайгинки имеет областное значение.

 

Для среза верхнего изношенного покрытия используется фреза. Асфальтовую крошку по транспортёру перегружают в грузовик для последующей утилизации.

 

Как  сказал сайту «КР» заместитель руководителя каслинского обособленного подразделения АО «ЮжУралМост» Сергей Герман, им предстоит отремонтировать около километра асфальтового полотна. Этот участок начинается за железнодорожным переездом в микрорайоне Каолиновый и заканчивается за вторым переездом по тайгинской дороге.

 

Сегодня планируется завершить первичную обработку полотна, а затем начнётся асфальтирование.

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