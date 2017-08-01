В библиотеки Кыштыма поступила самая популярная книга года
Автор: КР от Вчера, 18:50 Категория: Общество
«Прогулки по Кыштыму» – уникальное издание, посвящённое 260-летнему юбилею города. Этот альбом-исследование рассказывает о его истории и достопримечательностях. Екатеринбургское издательство «Банк культурной информации» выпустило её под эгидой ассоциации клубов ЮНЕСКО. Это красочно иллюстрированное издание вошло в серию «Национальное достояние России».
Всего было издано пять тысяч экземпляров книги. Расходы на издание взяла на себя Русская медная компания. Теперь у жителей города есть возможность познакомится с «Прогулками по Кыштыму» в любой библиотеке Кыштымского округа. В одной только центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина в открытом доступе появилось около 20 таких книг. Часть из них читателям разрешат брать домой максимум на десять дней.
Над книгой работала творческая группа «Раритет», в которую вошли писатель Вячеслав Лютов и краевед Олег Вепрев. Тексты в книге написаны на двух языках – русском и английском.
Среди новинок библиотеки на улице Республики и 30 томов из серии «Великие русские путешественники». Эти книги получены в дар от «Русского географического общества».
Комментарии
В Кыштыме вандалы разгромили обустроенный родник (slesar)
Бог не фраер, он всё видит >>>
В Кыштыме продолжают трудиться почти треть пенсионеров (Гость Анастасия)
А работающим пенсионерам жирно не будет так 300 рублей добавят пенсию на 200 рублей итого 500 ре.А нам молодым только 300 ре.И как прожить на эти деньги семьей и с малыми детками.Пусть пенсия не возму >>>
В Кыштыме задержан пенсионер-эксгибиционист (Гость Гость)
Эксгибиционизм >>>
В центре Кыштыма нетрезвые десантники устроили дискотеку. Вмешалась полиция (Кирилл Мазур)
илита , епа ! >>>
В центре Кыштыма нетрезвые десантники устроили дискотеку. Вмешалась полиция (Антон_Усков)
Отдохнули ребята!!! >>>
Все комментарии