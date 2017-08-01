Лодочника из Кыштыма оштрафовали за то, что он катал ребёнка без спасательного жилета

Автор: КР от Сегодня, 17:16 Категория: Общество

Житель нашего города усадил в лодку юного пассажира и отправился с ним на прогулку по озеру Иртяш, что в окрестностях города Касли. Как раз в этот момент с рейдом на водоём прибыли инспекторы каслинского отделения Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Челябинской области.

Как сообщил сайту «КР» госинспектор этого отделения Виктор Королёв, ни на лодочнике, ни на его ребёнке спасательных жилетов не было, что является нарушением правил пользования маломерными судами на водных объектах. За это мужчине грозит штраф от 300 до 500 рублей.

Специалисты ведомства предупреждают, что чаще всего несчастные случаи на воде происходят, когда лодкой, катером или гидроциклом управляет нетрезвый человек и когда количество людей в судне превышает его пассажировместимость, не говоря уже о неисправности судна.

Именно по этим причинам 2 июля на озере Максим Чесменского района произошла трагедия. Перевернулась лодка, в которой находилось семь человек. Все, в том числе и четверо детей, утонули.