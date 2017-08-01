В Кыштыме будущие художницы разрисовали забор социального приюта
Автор: КР от Сегодня, 12:46 Категория: Общество
Ольга Гросс (на фото слева) и Мария Соколова за свою работу получили благодарственные письма
Студентка Озёрского колледжа искусств Ольга Гросс и студентка Южно-Уральского института искусств имени П. И. Чайковского Мария Соколова целую неделю разрисовывали бетонное ограждение социального приюта для детей и подростков.
На 30-метровом в длину «холсте» девушки изобразили сюжеты из советских и современных российских мультфильмов. На это им потребовалось 16 литров фасадной краски.
– Мы давно мечтали хоть как-то оформить серые стены этого забора, ведь его каждый день во время прогулки видят дети, – сказала сайту «КР» директор приюта Ирина Набокова.
Спонсором этого доброго дела выступил директор благотворительного фонда «Милосердие74» Михаил Кирпичев. А через две недели он пообещал подарить социальному приюту ещё и 21 прикроватную тумбочку. Эти предметы мебели изготовит кыштымская фабрика «Багира».
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