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Главный полицейский Кыштыма выходит на прямую связь с населением

Автор: КР от Вчера, 16:18 Категория: Общество

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Первый телефонный час в стенах редакции газеты «Кыштымский рабочий» начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Юрьевич Добрецкий провёл  в последний четверг июня.

 

Кыштымцы интересовались, какие меры безопасности принимаются и будут приниматься  в округе на случай террористической угрозы. Назывались адреса, где незаконно торгуют спиртным. Поступила жалоба на одного из участковых уполномоченных – проводится проверка. Были вопросы и другого плана. Одни из них также потребовали проверки, по другим тут же давались разъяснения.

 

Завтра любой желающий может позвонить Юрию Юрьевичу Добрецкому по телефону 8 (351-51) 4-00-49 с 17 до 18 часов.

С сентября прямая линия с главным полицейским Кыштыма будет проходить ежемесячно в каждый первый четверг. Телефон и время те же.

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