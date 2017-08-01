Главный полицейский Кыштыма выходит на прямую связь с населением

Автор: КР от Вчера, 16:18 Категория: Общество

Первый телефонный час в стенах редакции газеты «Кыштымский рабочий» начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Юрьевич Добрецкий провёл в последний четверг июня.

Кыштымцы интересовались, какие меры безопасности принимаются и будут приниматься в округе на случай террористической угрозы. Назывались адреса, где незаконно торгуют спиртным. Поступила жалоба на одного из участковых уполномоченных – проводится проверка. Были вопросы и другого плана. Одни из них также потребовали проверки, по другим тут же давались разъяснения.

Завтра любой желающий может позвонить Юрию Юрьевичу Добрецкому по телефону 8 (351-51) 4-00-49 с 17 до 18 часов.

С сентября прямая линия с главным полицейским Кыштыма будет проходить ежемесячно в каждый первый четверг. Телефон и время те же.