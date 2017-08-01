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Голубой берет от наказания не спасёт. Полицейские Кыштыма намерены штрафовать пьяных десантников

Автор: КР от Вчера, 13:25 Категория: Общество

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Сегодня, в День Воздушно-десантных войск полицейские будут охранять общественный порядок в городе в усиленном режиме. К патрулированию улиц будет привлечена пятая часть личного состава.

 

С 14 до 20 часов будет организовано дежурство у фонтана рядом с универмагом, у детского парка и у мемориала «Вечный огонь». Не останутся без внимания также Центральный рынок и рынок «Арбат», известный многим как китайский.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника полиции Артём Чамовских, сегодня его коллеги будут наказывать за распитие спиртных напитков в общественных местах всех без исключения. От штрафа не спасут ни голубые береты, ни полосатые майки. А тех, кто и вовсе не сможет стоять на ногах, полицейские силой доставят в отдел.

 

Напоминаем, сегодня по инициативе руководства кыштымской полиции впервые пройдёт патриотическая акция, посвящённая Дню ВДВ. В 16 часов возле мемориала памяти "Вечный огонь" состоится торжественный митинг с участием десантников, представителей военкомата и полицейских.

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