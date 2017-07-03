В Кыштыме на трёх предприятиях действует режим неполного рабочего времени или простоя

Автор: КР от Сегодня, 16:24 Категория: Общество

По данным центра занятости населения, на сегодня в простое продолжает находиться ООО «Уралэлектрофольга» с численностью 70 работающих. О режиме простоя для четырёх своих сотрудников центр уведомила санаторно-лесная школа имени Ю. А. Гагарина. В ООО «Кыштымский завод газобетона» в отпуске без сохранения заработной платы находится восемь человек.

По официальной статистике, на 1 июля в Кыштыме числилось 174 безработных, а уровень безработицы достигал 0,91 процента. Общее количество вакансий, которые предприятия готовы предложить ищущим работу, – 416.

Но в трудоустройстве нуждаются и те, кто освобождается из мест лишения свободы. В понедельник в исправительном учреждении ИК-10 была проведена информационная встреча с гражданами, у которых истекают сроки заключения. Специалисты центра занятости проинформировали их о порядке постановки на учёт, об услугах в трудоустройстве, которые они могут им оказать. На встрече присутствовало 14 человек.