В Кыштыме на трёх предприятиях действует режим неполного рабочего времени или простоя
Автор: КР от Сегодня, 16:24 Категория: Общество
По данным центра занятости населения, на сегодня в простое продолжает находиться ООО «Уралэлектрофольга» с численностью 70 работающих. О режиме простоя для четырёх своих сотрудников центр уведомила санаторно-лесная школа имени Ю. А. Гагарина. В ООО «Кыштымский завод газобетона» в отпуске без сохранения заработной платы находится восемь человек.
По официальной статистике, на 1 июля в Кыштыме числилось 174 безработных, а уровень безработицы достигал 0,91 процента. Общее количество вакансий, которые предприятия готовы предложить ищущим работу, – 416.
Но в трудоустройстве нуждаются и те, кто освобождается из мест лишения свободы. В понедельник в исправительном учреждении ИК-10 была проведена информационная встреча с гражданами, у которых истекают сроки заключения. Специалисты центра занятости проинформировали их о порядке постановки на учёт, об услугах в трудоустройстве, которые они могут им оказать. На встрече присутствовало 14 человек.
Комментарии
В Кыштыме остановлены поиски пропавшего больше недели назад дедушки (Гость Гость)
Типа, если не жив, то и искать не надо? Человека-то все равно найти нужно. >>>
Жилфонд проверят на качество (Гость Сергей)
Хотелось бы узнать,когда будут расселять жителей красной двухэтажки с ул.Челюскинцев 21" а" (бывшая фабрика Динамо). Дом переведён в нежилой фонд. Люди,проживающие там,просто изучаются. Это не жизнь >>>
В Кыштыме в ДТП получили травмы два подростка (slesar)
О хорошо, еще на одного беспредельщика на дороге меньше стало. >>>
В Кыштыме для ускорения ремонта теплотрассы глава округа предложила работать весь световой день (Трубкин Игорь)
без горячей воды не с 5 июля!!! а с 14 июня!!! Уже 6 недель!!! Такими темпами 150м теплосети будут делать до октября....(((. >>>
В Кыштыме в ДТП получили травмы два подростка (Батя)
Идиот за рулем это тоже что обезьяна в клетке и В наших школах самих инструкторов учить надо >>>
Все комментарии