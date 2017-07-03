В Кыштыме впервые пройдёт патриотическая акция в честь Дня Воздушно-десантных войск
Автор: КР от Сегодня, 13:23 Категория: Общество
В предстоящую среду, 2 августа, в России будет отмечаться День ВДВ. В этот день в Кыштыме по инициативе руководства местной полиции впервые будет организована патриотическая акция.
Как сказала сайту «КР» начальник управления по работе с молодёжью и общественными организациями администрации Кыштымского городского округа Марина Трегубова, в 16 часов возле мемориала памяти «Вечный огонь» в этот день пройдёт торжественный митинг. На него будут приглашены десантники, представители военкомата, полиция.
Участники митинга возложат цветы к Вечному огню и бюстам Героев Великой Отечественной войны. Справки о предстоящей акции можно получить по телефонам управления по работе с молодёжью и общественными организациями – 4-29-13 и заместителя главы округа по социальной сфере – 4-05-28 (Елена Юрьевна Саланчук). По будням с 8 до 17 часов, перерыв – с 12 до 13 часов.
А в следующем году, по словам начальника полиции Юрия Добрецкого, в День ВДВ в Кыштыме пройдёт фестиваль бардовской песни.
Комментарии
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