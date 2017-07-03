В Кыштыме родители маленьких вандалов, поваливших надгробия на кладбище, отделались предупреждениями
Автор: КР от Сегодня, 13:59 Категория: Общество
Как уже сообщалось на нашем сайте, в начале июля в полицию обратились двое жителей посёлка Тайгинки. Женщина и мужчина обнаружили, что надгробия на могилах их родных лежат на земле. В общей сложности оказались повреждены четыре памятника и ваза для цветов.
Выяснилось, что всё это устроили трое детей в возрасте 7 и 8 лет. Среди них оказалась и девочка. Её мама умерла три года назад, и дочь часто ходит к ней на могилу. Вчера на заседании комиссии по делам несовершеннолетних двое заявили, что идея повалить надгробия принадлежит самому младшему – семилетнему мальчику.
Все трое поставлены на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних полиции. Родителям объявлены предупреждения.
Комментарии
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