В Кыштыме родители маленьких вандалов, поваливших надгробия на кладбище, отделались предупреждениями

Автор: КР от Сегодня, 13:59 Категория: Общество

Как уже сообщалось на нашем сайте, в начале июля в полицию обратились двое жителей посёлка Тайгинки. Женщина и мужчина обнаружили, что надгробия на могилах их родных лежат на земле. В общей сложности оказались повреждены четыре памятника и ваза для цветов.

Выяснилось, что всё это устроили трое детей в возрасте 7 и 8 лет. Среди них оказалась и девочка. Её мама умерла три года назад, и дочь часто ходит к ней на могилу. Вчера на заседании комиссии по делам несовершеннолетних двое заявили, что идея повалить надгробия принадлежит самому младшему – семилетнему мальчику.

Все трое поставлены на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних полиции. Родителям объявлены предупреждения.