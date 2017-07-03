В Кыштыме обследовано подполье под Свято-Троицкой церковью

Автор: КР от Сегодня, 12:20 Категория: Общество

Вчера, как уже сообщалось на сайте «КР», на этом историко-культурном объекте работал старший научный сотрудник центра историко-культурного наследия города Челябинска Владимир Юрин, директор Южно-Уральского центра комплексного изучения пещер «Следопыт». Вместе с ним в Кыштым из Челябинска приехали волонтёры – исследователь Ильяс Ахметов, студент монтажного техникума Вячеслав Заболотских, восьмиклассник школы № 138 Иван Морозов.

Как сказал сайту «КР» Владимир Юрин, вместе с Александром Фадеевым, который занимается восстановлением Свято-Троицкого храма, они проникли через кирпичную арку в основании стены церкви со стороны алтаря. Именно при её расчистке и были обнаружены человеческие останки. Это оказался технологический вход в подполье, чтобы следить за состоянием маточных балок храма.

Установлено, что никаких помещений под храмом нет. Выявлено три вентиляционных воздуховода. Они проходят под ступенями трёх храмовых входов. Решётка, которую вчера Юрин обнаружил в одном из них на западной стороне, служила лишь преградой для проникновения животных.

В подполье исследователи обнаружили старинный мастерок, который мог использоваться при строительстве храма. Кроме того, здесь же нашлась 20-копеечная монета 1933 года.

Владимир Юрин готовится к новым экспедициям в Кыштым. Его заинтересовала пещера на склоне горы Егоза и природный подземный водосток на границе Кыштымского и Карабашского округов. А в районе храма готовы поработать другие археологи, чтобы прояснить вопрос по предполагаемым захоронениям на его территории.