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В Кыштыме обследовано подполье под Свято-Троицкой церковью

Автор: КР от Сегодня, 12:20 Категория: Общество

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Вчера, как уже сообщалось на сайте «КР», на этом историко-культурном объекте работал старший научный сотрудник центра историко-культурного наследия города Челябинска Владимир Юрин, директор Южно-Уральского центра комплексного изучения пещер «Следопыт». Вместе с ним в Кыштым из Челябинска приехали волонтёры – исследователь Ильяс Ахметов, студент монтажного техникума Вячеслав Заболотских, восьмиклассник школы  № 138 Иван Морозов.

 

Как сказал сайту «КР» Владимир Юрин, вместе с Александром Фадеевым, который занимается восстановлением  Свято-Троицкого храма, они проникли через кирпичную арку в основании стены церкви  со стороны алтаря. Именно при её расчистке и были обнаружены человеческие  останки. Это оказался технологический вход в подполье, чтобы следить за состоянием маточных балок храма.

 

Установлено, что никаких помещений под храмом нет. Выявлено три вентиляционных воздуховода. Они  проходят под ступенями трёх храмовых входов. Решётка, которую вчера Юрин обнаружил в одном из них на западной стороне, служила лишь преградой для проникновения животных.

 

В подполье исследователи обнаружили старинный мастерок, который мог использоваться при строительстве храма. Кроме того, здесь же нашлась 20-копеечная монета 1933 года.

 

Владимир Юрин готовится к новым экспедициям в Кыштым. Его заинтересовала пещера на склоне горы Егоза и природный подземный водосток на границе Кыштымского и Карабашского округов.  А в районе храма готовы поработать другие археологи, чтобы прояснить  вопрос по  предполагаемым захоронениям на его территории.

 

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