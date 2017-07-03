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На карте Кыштыма могут появиться Сиреневый и Рябиновый переулки

Автор: КР от Вчера, 18:32 Категория: Общество

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Завтра в газете «Кыштымский рабочий» будет опубликовано постановлением администрации Кыштымского городского округа «О проекте наименования частей населённого пункта города Кыштыма».  Речь идёт о жилом квартале, расположенном северо-западнее улицы Сосновая, что в северной части нашего города.

 

По словам ведущего специалиста отдела архитектуры администрации Марины Хисамутдиновой, в настоящее время в этом районе уже возведены десятки домов, и строительство жилья продолжается.  В администрацию округа поступили обращения от индивидуальных застройщиков о присвоении наименований улицам и переулкам, где находятся их домовладения.

 

К обсуждению предлагаются следующие названия: улица Молодёжная, переулки Рябиновый и Сиреневый. Согласно ситуационному плану района, переулки проходят параллельно и примыкают к улице.

 

Предложения от заинтересованных лиц будут приниматься в письменной форме в течение месяца после публикации постановления в «Кыштымском рабочем» в кабинете № 104 отдела архитектуры и градостроительства администрации округа. Затем оргкомитет примет решение. После этого названия улицы и переулков внесут в адресный реестр, а жители новостроек смогут получить прописку.

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