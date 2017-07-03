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Жительница Кыштыма и денег лишилась, и коляску не купила

Автор: КР от Сегодня, 10:38 Категория: Общество

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Вчера в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 27-летняя жительница нашего города.

 

По её объяснениям, она увидела в одном из интернет-магазинов объявление о продаже детской коляски. Вскоре в социальной группе ВКонтакте ей пришло сообщение от продавца. Незнакомка подробно описала товар, а также скинула ссылку на «Яндекс деньги», куда нужно было внести предоплату в 4250 рублей.

 

Указанная сумма была переведена, но продавец ответила, что деньги на счёт не поступили. Затем на сотовый телефон жительницы Кыштыма пришло смс с кодом, который она сообщила продавцу коляски. Сразу после этого с её кредитной карты было списано ещё 12 тысяч 313 рублей.

 

Вскоре страница владелицы коляски была удалена из группы ВКонтакте. Однако после этого нашей землячке позвонил мужчина. Он представился администратором данного магазина в «ВКонтакте» и сообщил, что хотел бы вернуть потерпевшей деньги. Но для этого ему потребовались копии документов покупателя. Хоть и запоздало, но жертва мошенничества осознала, с кем она имеет дело.

 

Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

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