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В Кыштыме главный храм города пополнился новыми святынями

Автор: КР от Сегодня, 18:15 Категория: Общество

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В храме Рождества Христова уже давно имеется икона Святителя Иоанна Тобольского. Она находится в левом приделе храма. Недавно в икону с ликом Святителя, которого ещё именуют «всея Сибири Чудотворец», была вмонтирована капсула с частицей его мощей.

 

Как сказал сайту «КР» священник храма отец Михаил Чирков, сейчас по заказу прихода пишется икона Преподобного, в которую также вмонтируют его мощи.

 

В этом же храме в иконе Успения Божией Матери размещены частицы мощей восьми  величайших угодников Божиих, в том числе – преподоб­ного Нила Синайского, святого апостола Варфоломея, святителя Григория Богослова, святого ве­ликомученика и целителя Панте­леимона. В этом же ряду – икона с мощами Святого праведного  Симеона Верхотурского.

 

 

 В храме имеется икона с изображением 14 Оптинских старцев. В неё находятся мощи 12 из них.  Мощевик имеется и в иконе Симеона Верхотурского.

 

В прошлом году храму подарили икону Преподобного Сергия Радонежского, написанную в  Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. А сейчас ведётся работа по передаче храму частицы мощей преподобного Сергия.

 

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