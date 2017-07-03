В Кыштыме главный храм города пополнился новыми святынями

Автор: КР от Сегодня, 18:15 Категория: Общество

В храме Рождества Христова уже давно имеется икона Святителя Иоанна Тобольского. Она находится в левом приделе храма. Недавно в икону с ликом Святителя, которого ещё именуют «всея Сибири Чудотворец», была вмонтирована капсула с частицей его мощей.

Как сказал сайту «КР» священник храма отец Михаил Чирков, сейчас по заказу прихода пишется икона Преподобного, в которую также вмонтируют его мощи.

В этом же храме в иконе Успения Божией Матери размещены частицы мощей восьми величайших угодников Божиих, в том числе – преподоб­ного Нила Синайского, святого апостола Варфоломея, святителя Григория Богослова, святого ве­ликомученика и целителя Панте­леимона. В этом же ряду – икона с мощами Святого праведного Симеона Верхотурского.

В храме имеется икона с изображением 14 Оптинских старцев. В неё находятся мощи 12 из них. Мощевик имеется и в иконе Симеона Верхотурского.

В прошлом году храму подарили икону Преподобного Сергия Радонежского, написанную в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. А сейчас ведётся работа по передаче храму частицы мощей преподобного Сергия.