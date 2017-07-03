Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме изменилось место проведения акции в память о Ване Котове

В Кыштыме изменилось место проведения акции в память о Ване Котове

Автор: КР от Сегодня, 12:48 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

В предстоящую субботу, 22 июля, Ване Котову из Каслей, которого жестоко убил трижды судимый подонок, исполнилось бы 11 лет. В этот день жители многих городов Челябинской области решили выйти на улицы и запустить в небо воздушные шары. Эту идею решили поддержать и кыштымцы.

 

На имя главы округа Людмилы Шеболаевой жительница нашего города Татьяна Лебедева направила уведомление о проведении пикета, посвящённого акции несогласия с прерванными детскими жизнями. Изначально планировалось собраться на площади перед ДК «Победа».

 

Однако, как пояснила сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Кыштымского округа Марина Трегубова, пикет решено провести на площади перед филиалом Южно-Уральского государственного колледжа. Он будет проходить с 18:30 до 19:30.

 

Как сообщила в уведомлении Татьяна Лебедева, в пикете примут участие около 100 человек. Все они запустят в небо порядка тысячи разноцветных воздушных шаров.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter