В Кыштыме изменилось место проведения акции в память о Ване Котове
Автор: КР от Сегодня, 12:48 Категория: Общество
В предстоящую субботу, 22 июля, Ване Котову из Каслей, которого жестоко убил трижды судимый подонок, исполнилось бы 11 лет. В этот день жители многих городов Челябинской области решили выйти на улицы и запустить в небо воздушные шары. Эту идею решили поддержать и кыштымцы.
На имя главы округа Людмилы Шеболаевой жительница нашего города Татьяна Лебедева направила уведомление о проведении пикета, посвящённого акции несогласия с прерванными детскими жизнями. Изначально планировалось собраться на площади перед ДК «Победа».
Однако, как пояснила сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Кыштымского округа Марина Трегубова, пикет решено провести на площади перед филиалом Южно-Уральского государственного колледжа. Он будет проходить с 18:30 до 19:30.
Как сообщила в уведомлении Татьяна Лебедева, в пикете примут участие около 100 человек. Все они запустят в небо порядка тысячи разноцветных воздушных шаров.
Комментарии
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
спасибо) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (9193022937)
Анастасия, да выступление группы "На-на" в силе) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
Выступление группы еще в силе? >>>
В Кыштыме любители уличных попоек всё чаще нарываются на штрафы (Горожанин)
Чуть больше 10% взысканных штрафов... Сразу вспоминается про "суровые законы" и "необязательность исполнения". >>>
Кыштым прирастает детскими игровыми городками (Горожанин)
Отличные новости, особенно - в последнем абзаце. Укажите, пожалуйста, какие 17 дворов попали в эту программу, что бы мы за них порадовались. Есть ли планы и сроки насчет остальных дворов? >>>
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