В Кыштыме изменилось место проведения акции в память о Ване Котове

Автор: КР от Сегодня, 12:48 Категория: Общество

В предстоящую субботу, 22 июля, Ване Котову из Каслей, которого жестоко убил трижды судимый подонок, исполнилось бы 11 лет. В этот день жители многих городов Челябинской области решили выйти на улицы и запустить в небо воздушные шары. Эту идею решили поддержать и кыштымцы.

На имя главы округа Людмилы Шеболаевой жительница нашего города Татьяна Лебедева направила уведомление о проведении пикета, посвящённого акции несогласия с прерванными детскими жизнями. Изначально планировалось собраться на площади перед ДК «Победа».

Однако, как пояснила сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Кыштымского округа Марина Трегубова, пикет решено провести на площади перед филиалом Южно-Уральского государственного колледжа. Он будет проходить с 18:30 до 19:30.

Как сообщила в уведомлении Татьяна Лебедева, в пикете примут участие около 100 человек. Все они запустят в небо порядка тысячи разноцветных воздушных шаров.