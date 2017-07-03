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Житель Кыштыма нашёл ружьё в собственном гараже

Автор: КР от Сегодня, 16:09 Категория: Общество

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Житель нашего города сдал в полицию обрез гладкоствольного ружья, который он обнаружил в гараже во время уборки. Трофей остался от отца, увлекавшегося охотой. За добровольную сдачу оружия 45-летнему кыштымцу выплатят четыре тысячи рублей.

 

В Кыштыме продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». Тот, кто избавится от него добровольно, не будет привлечён к уголовной ответственности.

 

Как сказал сайту «КР»  начальник отделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области Сергей Пряхин, за последний месяц кыштымцы сдали из незаконного оборота одно травматическое оружие, два гладкоствольных ружья и шесть газовых пистолетов. Общая сумма выплат составила 22 тысячи рублей.

 

– Мероприятие «Оружие» проводится далеко не во всех регионах России, –подчеркнул Сергей Пряхин. – В Свердловской области, к примеру, ничего подобного нет. В Челябинской области правительство ежегодно закладывает финансирование на данное профилактическое мероприятие. В этом году на вознаграждение за добровольно сданные оружия в областном бюджете предусмотрена сумма в один миллион 200 тысяч рублей.

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