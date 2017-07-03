В Кыштыме в День металлурга полиция будет проверять жителей и гостей нашего города с помощью металлодетекторов

Автор: КР от Сегодня, 09:48 Категория: Общество

В предстоящую субботу на площади перед домом культуры металлургов в микрорайоне Нижнего Кыштыма состоится вечерняя концертная программа, посвящённая Дню металлурга.

До начала массового мероприятия полицейские проверят площадь и прилегающие к ней территории на предмет антитеррористической защищённости. Сама же площадь будет огорожена по периметру. В так называемую зону празднования запрещено проносить алкоголь и стеклянную тару. Полицейские будут проверять кыштымцев, вызвавших подозрения, с помощью металлодетекторов. Также полиция просит отнестись с пониманием к досмотру ручной клади.

Напомним, впервые такая практика была применена в День металлурга в прошлом году. Тогда во время празднования не было допущено ни одного правонарушения.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, за употребление спиртных напитков в местах проведения массовых мероприятий наказывается штрафом от 500 до 1500 рублей.