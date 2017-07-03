Житель Кыштыма вызвал спасателей к якобы не подающей признаков жизни жене, а она при них же обругала супруга
Автор: КР от Сегодня, 17:07 Категория: Общество
Сегодня кыштымским спасателям пришлось выезжать на вызов, который впоследствии оказался ложным.
Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, мужчина не ночевал дома. По его словам, он был в гараже. Однако кыштымец вряд ли что-то ремонтировал, поскольку от него несло перегаром. Когда под утро он вернулся домой, жена не открыла дверь. Тогда он не придумал ничего лучшего, как вызвать спасателей под предлогом того, что его супруга находится за запертой дверью без признаков жизни.
– Мы подъехали и постучались, – говорит Бегджиков. – Женщина открыла дверь. Она была вполне здорова и прямо при нас начала бранить мужа.
На первый раз спасатели не стали привлекать жителя Кыштыма к административной ответственности за ложный вызов. Однако за подобные шутки можно поплатиться штрафом.
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