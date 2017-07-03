В России запретили оставлять малолетних детей одних в машине
Автор: КР от Сегодня, 10:33 Категория: Общество
Вступили в силу поправки в правила перевозки детей. Они прописаны в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном сайте министерства внутренних дел. Этот документ устанавливает запрет на оставление одних в транспортном средстве на время его стоянки детей дошкольного возраста.
Такое нововведение, по мнению его разработчиков, будет способствовать предотвращению опасности, связанной с перегреванием, тепловым ударом, переохлаждением, испугом малолетних детей, оставленных в салонах автомобилей без присмотра взрослых. Эта норма также поможет избежать ситуации, когда транспорт с оставленными без присмотра детьми в салоне приходит в движение, и таким образом жизни несовершеннолетних пассажиров подвергаются серьёзной опасности.
В ближайшее время Кодекс об административных правонарушениях будет дополнен нормой, когда за нарушение этого правила водителям будет грозить штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей.
Трагедии с детьми, запертыми в машине, уже случались. Так, во Владимирской области несколько лет назад загорелась иномарка. Внутри находились трое маленьких детей. Спасти удалось лишь двоих. Поэтому ужесточение правил к перевозке несовершеннолетних назрело уже давно.
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