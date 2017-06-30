В России упростился порядок регистрации автомобилей

Автор: КР от Вчера, 17:22 Категория: Общество

Сегодня вступил в силу приказ Министерства внутренних дел России «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрации транспортных средств». Он существенно упрощает правила постановки на учёт автомобилей.

Тем, кто записался на приём через портал госуслуг, потребуется пройти на одну процедуру меньше, а инвалидам не только найдут сурдопереводчика, если он потребуется, но и разрешат передвигаться по подразделению Госавтоинспекции с собакой-поводырём.

Как сообщается на официальном сайте «Российской газеты», одно из главных новшеств – упрощение порядка регистрации машин, у которых идентификационный номер съела ржавчина. Упрощается и порядок регистрационных действий с автомобилями, которые угнали, но потом вернули владельцу.

Восстановить регистрацию, если она была прекращена или аннулирована, теперь можно в любом регистрационном подразделении без привязки к месту жительства. Аннулировать регистрацию могут и сами сотрудники ГИБДД, если выявили, например, незаконное изменение конструкции транспортного средства. Теперь, если такой хозяин машины устранил все недочёты, он сможет восстановить регистрацию в любом удобном ему подразделении.

Недавно в России появился так называемый е-полис ОСАГО, то есть электронный полис. Его вносят в единую базу данных, он имеет все права, но не имеет бланка. Согласно новому приказу МВД, при регистрации автомобиля предъявлять полис ОСАГО больше не требуется. Сотрудники ГИБДД сами проверят его наличие через систему межведомственного электронного взаимодействия.

ГИБДД пошла навстречу и тем, кто обратился за регистрацией через портал госуслуг. Раньше им требовалось сначала, как и всем остальным, в назначенное время подойти к окошку, получить распечатанное заявление и только после этого ехать на осмотр автомобиля. Теперь автовладелец может сразу подъезжать на площадку осмотра.