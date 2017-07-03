В Кыштыме появится гранитная доска в память о Никите Демидове. Для закрепления легенды

Автор: КР от Вчера, 14:58 Категория: Общество

На этом валуне Н. Н. Бабушкин и предлагает разместить памятный знак.

На территории школы № 3, напротив старейшего храма города, на этой неделе будет смонтирована табличка из чёрного гранита. На ней надпись: «Пусть народ ведает, где Никита обедает. Построить здесь храм. Н. Н. Демидов». Тем самым, по инициативе коренного кыштымца, краеведа, члена общественной организации «Феникс» Николая Бабушкина будет закреплена легенда о том, что основатель Кыштыма лично выбирал место под строительство первого каменного храма.

Проектом по установке памятного знака Николай Николаевич Бабушкин занимался почти два года. Помощь в изготовлении доски и её установки на одном из валунов на территории школы ему оказали местные предприниматели, депутаты Собрания, приход храма Сошествия Святого Духа на апостолов.

Правда, не всё было гладко. Когда камнерезы начали вырезать в камне углубление под плиту, администрация школы и руководство управления по делам образования привлекли участкового уполномоченного, посчитав, что работы на территории бюджетного образовательного учреждения ведутся незаконно. Сейчас все согласования получены.

Как сказал сайту «КР» Николай Николаевич Бабушкин, он надеется, что открытие памятной таблички произойдёт в самый канун Крестного хода, посвящённого празднику Казанской иконы Божьей Матери, который состоится в Кыштыме в предстоящее воскресенье.