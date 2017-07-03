Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме усилят агитацию среди юношей в пользу военных вузов

В Кыштыме усилят агитацию среди юношей в пользу военных вузов

Автор: КР от Вчера, 13:25 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Как сообщил сайту «КР» начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по городам  Кыштым и Карабаш Евгений Красношлык, 2 июля завершился весенний призыв в ряды Вооружённых сил. Из двух городских округов на срочную службу в армию  были призваны 60 человек – 49 из Кыштыма и 11 из Карабаша. План по набору выполнен полностью.

 

Кроме того, в весенний призыв заключили договоры на контрактную службу в рядах Вооружённых сил 17 человек. Ещё восемь кыштымцев поступили в военные училища.

 

По словам Евгения Красношлык, который возглавил отдел военного комиссариата по Кыштыму и Карабашу в ноябре прошлого года, в предстоящем учебном году будет усилена разъяснительная работа среди выпускников в пользу военного образования. Весенний набор в вузы выполнен на 70 процентов, а стоит задача, как и по срочникам, добиться стопроцентного результата.

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter