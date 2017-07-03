В Кыштыме усилят агитацию среди юношей в пользу военных вузов
Автор: КР от Вчера, 13:25 Категория: Общество
Как сообщил сайту «КР» начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по городам Кыштым и Карабаш Евгений Красношлык, 2 июля завершился весенний призыв в ряды Вооружённых сил. Из двух городских округов на срочную службу в армию были призваны 60 человек – 49 из Кыштыма и 11 из Карабаша. План по набору выполнен полностью.
Кроме того, в весенний призыв заключили договоры на контрактную службу в рядах Вооружённых сил 17 человек. Ещё восемь кыштымцев поступили в военные училища.
По словам Евгения Красношлык, который возглавил отдел военного комиссариата по Кыштыму и Карабашу в ноябре прошлого года, в предстоящем учебном году будет усилена разъяснительная работа среди выпускников в пользу военного образования. Весенний набор в вузы выполнен на 70 процентов, а стоит задача, как и по срочникам, добиться стопроцентного результата.
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